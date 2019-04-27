شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يحاضر في «IISS» عن جهود المملكة في خدمة السلم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن)استضاف المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية (IISS) أمس الأول (الخميس)، في عاصمة المملكة المتحدة لندن، وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها للمملكة المتحدة.
وألقى الجبير محاضرة استعرض خلالها مواقف المملكة العربية السعودية تجاه العديد من القضايا التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وجهودها المبذولة لخدمة الأمن والسلم الدوليين، وذلك بحضور نخبة من السياسيين والمفكرين والباحثين في شؤون المنطقة.
ثم أجاب عقب المحاضرة على أسئلة الحضور.
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