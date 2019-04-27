شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 6 ملايين تأشيرة ووصول 5.7 مليون معتمر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي منذ بداية الموسم حتى تاريخ 20 شعبان، إصدار 6.238.255 تأشيرة عمرة، وبلغ مجموع القادمين 5.703.775 معتمرا، والمتواجدين في المملكة 452.180 معتمرا، منهم 318.423 في مكة المكرمة، و133.757 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 5.251.595 معتمرا بعد أن أدوا العمرة والزيارة.
وتوزع وصول المعتمرين عبر 3 منافذ، الجوية 5.090.542 معتمرا، والبرية 541.798، وسجل وصول 71.435 معتمرا عبر المنافذ البحرية.
أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت باكستان 1.314.235، تليها إندونيسيا 849.864، والهند 559.122، ومصر 342.562، وتركيا خامسا 269.739، واليمن 260.754، وماليزيا 253.634، والجزائر 244.532، والعراق 206.005، والأردن 164.459 معتمرا.
مؤشر العمرة:
القادمون 5.703.775 معتمرا
المتواجدون في المملكة 452.180
المغادرون 5.251.595 معتمرا
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