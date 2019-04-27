شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشورى»: العلاقات السعودية ـ الباكستانية قوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية تربطهما علاقة قوية، مشيراً إلى أن هناك تنسيقا مستمرا بين قيادتي البلدين الشقيقين في الموضوعات كافة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مأدبة العشاء التي أقامها له رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني، مبيناً أن زيارته الحالية لباكستان ليست تقليدية، بل تؤكد العلاقة بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ الباكستاني، وتم خلالها بحث سبل التعاون المشترك بين المجلسين، للإسهام في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.