شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشورى»: العلاقات السعودية ـ الباكستانية قوية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية تربطهما علاقة قوية، مشيراً إلى أن هناك تنسيقا مستمرا بين قيادتي البلدين الشقيقين في الموضوعات كافة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مأدبة العشاء التي أقامها له رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني، مبيناً أن زيارته الحالية لباكستان ليست تقليدية، بل تؤكد العلاقة بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ الباكستاني، وتم خلالها بحث سبل التعاون المشترك بين المجلسين، للإسهام في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس «الشورى»: العلاقات السعودية ـ الباكستانية قوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.