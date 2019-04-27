شكرا لقرائتكم خبر عن «أميرة» لـ الخليج 365 : لن أتنازل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سعد الغنامي (الطائف)

قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على الشخص المتهم بحرق سيارة معلمة في الطائف.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف باشرت بلاغاً يوم الخميس 20/‏‏8/‏‏1440 عن تعرض مركبة مواطنة للحرق عمداً، وذلك بقيام شخص مجهول برش مادة بترولية على المركبة وهي متوقفة بأحد أحياء الطائف وإشعال النار فيها ما نتج عنه احتراقها بالكامل. وأضاف: التحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية الجاني، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وقُبض عليه في محافظة جدة التي فرّ اليها فور ارتكابه الجريمة، وجرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظامية بحقه.

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ونوه إلى أن شرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره. وصعّدت المعلمة «أميرة» مالكة السيارة المحروقة في الطائف موقفها وأكدت مجددا لـ«الخليج 365» عدم تنازلها عن ملاحقة الجاني وعزمها على معاقبته نظاما، «تعرضت إلى إرهاب وتخويف بسبب رغبتي في قيادة سيارتي، والجاني معروف لدي». ونفت أميرة أن يكون الجاني شقيقها كما تداولت بعض المواقع، وأكدت بأنها تلقت تهديدا مباشرا من المتهم قبل إقدامه على عمله المشين. وأكدت أنها بصدد توكيل محامٍ للترافع عنها وملاحقة الجاني.

في غضون ذلك، تفاعل عدد كبير من المواطنين مع حادثة حرق سيارة المعلمة وأنشأ مغردون وسما في «تويتر» للتضامن معها.

وكانت "الخليج 365" نشرت أمس تفاصيل إضرام النار في السيارة وتحرك النيابة العامة وتوجيهها للقبض على المتهم.