شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الفرع.. ينهي «مناوشات» «الهيئة» و«ثقافة» الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف) أنهى نقل فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مقره الحالي في حي الشرقية بالطائف وضمه إلى فرع آخر سنوات من المناوشات بينه وبين جارته جمعية الثقافة والنادي الأدبي بالطائف. وعلمت "الخليج 365" أن الضم والنقل شملا فرعين (سوق البلد، والشمالية) مع إبقاء 3 في مقراتها (معشي، شهار، الصناعية). وطبقا للمصادر فإن النقل والضم استهدفا توحيد مهماتها في التغطية. ورصدت الصحيفة ميدانيا صباح ومساء أمس الأول إغلاق فرع الشرقية أبوابه. وتأتي الخطوة في أعقاب مناوشات شهدتها الجارتان (الهيئة، وجمعية الثقافة) قبل نحو 3 سنوات، وحدوث ملاسنات بين أعضاء من الهيئة وجمعية الثقافة والنادي الأدبي الذي يقرب من ناصية الشارع بنحو 600 متر.

أنهى نقل فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مقره الحالي في حي الشرقية بالطائف وضمه إلى فرع آخر سنوات من المناوشات بينه وبين جارته جمعية الثقافة والنادي الأدبي بالطائف. وعلمت "الخليج 365" أن الضم والنقل شملا فرعين (سوق البلد، والشمالية) مع إبقاء 3 في مقراتها (معشي، شهار، الصناعية). وطبقا للمصادر فإن النقل والضم استهدفا توحيد مهماتها في التغطية. ورصدت الصحيفة ميدانيا صباح ومساء أمس الأول إغلاق فرع الشرقية أبوابه. وتأتي الخطوة في أعقاب مناوشات شهدتها الجارتان (الهيئة، وجمعية الثقافة) قبل نحو 3 سنوات، وحدوث ملاسنات بين أعضاء من الهيئة وجمعية الثقافة والنادي الأدبي الذي يقرب من ناصية الشارع بنحو 600 متر.

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