شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الطائف: زوار «الورد» تجاوزوا المليون.. «السياحة»:81 ألفا فقط ! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ماجد النفيعي (الطائف)

نفى إحصاء صادر عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبر مركزها الوطني (ماس) ما أعلنه بيان أمانة الطائف بأن عدد زوار مهرجان الورد الطائفي الخامس عشر الذي اختتمت فعالياته قبل أيام تجاوز المليون ونصف زائر خلال (10) أيام، وأن عدد الزوار يومياً وصل إلى 150 ألفا.

وأعلنت «ماس» رسمياً أن عدد الزوار بلغ 81 ألفا و346 زائرا. منهم 78% حضروا مرتين وفق تأكيدات الزائرين وحصلت "الخليج 365" على نسخة من إحصاءات هيئة السياحة والتي أوضحت أن أغلب الزوار من داخل منطقة مكة المكرمه 57% فيما سيطرت النسبة الأكبر من الزوار للشباب والشابات بين أعمار 25 - 35 عاما وبلغت نسبتهم 68% فيما بلغ متوسط الإنفاق في المهرجان 176 ألفا ذهبت 29% منه للإقامة و21% على الأكل والشرب ونسبة النقل والمواصلات 17% والتسوق 14%، الترفيه 7% والتقييم العام إيجابي و83% من الخدمات ممتازه. وكانت أمانة الطائف أشارت في بيانها إلى أن الزوار وصل عددهم يوميا 100 ألف وفي يوم الجمعة 150 ألفا.

وكان عدد من المزارعين أشاروا لـ "الخليج 365" إلى تراجع مبيعاتهم عن العام الماضي بما يصل 80% إذ كان دخل عدد منهم العام الماضي ما بين 80 - 90 ألفا بينما لم تصل 10 آلاف ريال في هذا العام.