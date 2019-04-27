شكرا لقرائتكم خبر عن 34 مختصاً يبحثون مستجدات طب العقم والإنجاب.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فليح ملاك الصخيل (رفحاء) @flaih101

يطلق أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان اليوم (السبت) في عرعر، المؤتمر الدولي للعقم والإنجاب، بالتعاون مع مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

ويشارك في المؤتمر الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، 34 متحدثاً دولياً من مختلف التخصصات في العقم والذكورة، ويهدف إلى تبادل الخبرات الطبية وتوفير الخدمات الطبية اللازمة، إضافة لبحث المستجدات في طب العقم والإنجاب ورفع كفاءة الممارسين الصحيين.

ويفتتح أمير منطقة الحدود الشمالية بالتزامن مع استضافة المنطقة المؤتمر، مركز العقم والإنجاب بمستشفى النساء والولادة بعرعر المتخصص في علاج العقم والإخصاب والتلقيح الصناعي والمجهري وأطفال الأنابيب كأول مركز متخصص في المنطقة.