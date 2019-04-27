شكرا لقرائتكم خبر عن «الدواسر» يستعرض الخطة الأمنية في رمضان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (وادي الدواسر)عقد محافظ وادي الدواسر عبدالله المبارك، بمقر المحافظة أخيرا، اجتماعاً بقادة القطاعات الأمنية بالمحافظة، نقل لهم توجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بالعمل في منظومة واحدة، وبذل المزيد من الجهود لكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن والمقيم.
وناقش المحافظ والمجتمعون نقاط الاجتماع المدرجة على جدول الأعمال التي اتخذت بشأنها القرارات والتوجيهات المناسبة، ومن أهمها التنسيق الفاعل بين جميع القطاعات الأمنية بالمحافظة للعمل المشترك في تحقيق الأمن والسلامة للجميع وبحث الخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك وليالي وأيام عيد الفطر المبارك، والدعوة إلى أهمية تطبيق الأنظمة بحق ما قد يحدث من تجاوزات مخالفة للأنظمة المرورية أو الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر «الدواسر» يستعرض الخطة الأمنية في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.