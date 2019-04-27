شكرا لقرائتكم خبر عن «الدواسر» يستعرض الخطة الأمنية في رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (وادي الدواسر)

عقد محافظ وادي الدواسر عبدالله المبارك، بمقر المحافظة أخيرا، اجتماعاً بقادة القطاعات الأمنية بالمحافظة، نقل لهم توجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بالعمل في منظومة واحدة، وبذل المزيد من الجهود لكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن والمقيم.

وناقش المحافظ والمجتمعون نقاط الاجتماع المدرجة على جدول الأعمال التي اتخذت بشأنها القرارات والتوجيهات المناسبة، ومن أهمها التنسيق الفاعل بين جميع القطاعات الأمنية بالمحافظة للعمل المشترك في تحقيق الأمن والسلامة للجميع وبحث الخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك وليالي وأيام عيد الفطر المبارك، والدعوة إلى أهمية تطبيق الأنظمة بحق ما قد يحدث من تجاوزات مخالفة للأنظمة المرورية أو الأمنية.