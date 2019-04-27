شكرا لقرائتكم خبر عن «طلعة التمياط» تراقب المحلات التجارية قبل رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فليح ملاك الصخيل (رفحاء) نفذت بلدية طلعة التمياط، ممثلة بإدارة صحة البيئة، جولات تفتيشية على المحلات التجارية المتعلقة بالصحة العامة والأنشطة المختصة ببيع المواد الغذائية والمطاعم ومحلات الحلويات. نفذت بلدية طلعة التمياط، ممثلة بإدارة صحة البيئة، جولات تفتيشية على المحلات التجارية المتعلقة بالصحة العامة والأنشطة المختصة ببيع المواد الغذائية والمطاعم ومحلات الحلويات. وأوضح رئيس البلدية المهندس حمود الحجيفي، أنه تم توجيه قسم صحة البيئة بتكثيف الجولات الرقابية استعدادا لدخول شهر رمضان المبارك على كل المحلات في مدينة طلعة التمياط والقرى التابعة لها، بهدف التأكد من سلامة وصحة الغذاء المقدم للمستهلك.



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