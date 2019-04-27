شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء شورى: القصيم تشهد نهضة سياحية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم الشمسان (القصيم)

نوه عدد من أعضاء مجلس الشورى بالنهضة السياحية والتنموية في منطقة القصيم، وذلك عقب زيارتهم المنطقة أخيرا.

وأشاروا إلى أن ما شاهدوه في مواقع السياحة الزراعية، والمتاحف، والأماكن التراثية يؤكد أن القصيم تتغير للأفضل يوما بعد آخر.

وأبدى رئيس الوفد عضو مجلس الشورى سعد السبتي، إعجابه بما شاهده أثناء الجولة، مقدرا الجهد المبذول في تطوير المواقع السياحية والتراثية في القصيم.

Advertisements

من جهتها، قالت عضو المجلس نورة الشعبان: «إن القصيم جميلة بطبيعتها وعراقتها وتراثها الأصيل».

ونوهت إلى أنها زارت المنطقة قبل 10 سنوات وأبهرها التطور الملحوظ في عدة مجالات.

وأشادت عضو الشورى، نائب رئيس لجنة الثقافة والآثار والسياحة الدكتورة فوزية أبا الخيل، بأهالي منطقة القصيم؛ لدورهم الفاعل في حفظ تراث المنطقة، وعنايتهم به.

وكان وفد من مجلس الشورى، قد زار القصيم أخيرا، والتقى مسؤولي المنطقة وعددا من أهاليها، وعقد اجتماعا مع مجلس المنطقة، كما أقام ندوة تعريفية في الإمارة، وزار عددا من المواقع السياحية هناك شملت منتجع ديرتي، ومتحف العقيلات، وسوق المسوكف الشعبي، وفندق الملفى التراثي.