شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على الطائف والمدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

هطلت مساء أمس (الجمعة)، أمطار غزيرة على شمال محافظة الطائف، شملت مركز عشيرة وسامودة، وسوق الخليج 365.

فيما شهدت المدينة المنورة أمس هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ارتوت على إثرها الأرض، وشملت مناطق واسعة من المنطقة، فيما ظلت السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار، بينما خرج بعض الأهالي للتنزه في ظل الأجواء الجميلة.