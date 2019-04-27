شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على الطائف والمدينة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)هطلت مساء أمس (الجمعة)، أمطار غزيرة على شمال محافظة الطائف، شملت مركز عشيرة وسامودة، وسوق الخليج 365.
فيما شهدت المدينة المنورة أمس هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ارتوت على إثرها الأرض، وشملت مناطق واسعة من المنطقة، فيما ظلت السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار، بينما خرج بعض الأهالي للتنزه في ظل الأجواء الجميلة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.