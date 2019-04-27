شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الليث» يعتمد حركة 153 قائدا مدرسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

اعتمد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي الحازمي حركة القيادات المدرسية للبنين للعام الدراسي القادم 1440/‏1441، التي اشتملت على 153 قائدا ووكيلا.

‏وأوضح أمين لجنة القيادات المدرسية علي بن محمد الجبيري أن قرار الحركة شمل التجديد لعدد من القيادات المدرسية لمدة عام دراسي في مواقع عملهم، ونقل آخرين لمدارس أخرى، وتكليف معلمين للعمل في القيادة المدرسية من تاريخ القرار. وعبر مدير التعليم عن أمنياته للقيادات المدرسية بالتوفيق في أداء مهماتهم ومسؤولياتهم، وتحقيق تطلعات وطموحات القيادة والمسؤولين بالوزارة في مواصلة وتحقيق التطوير المنشود. وأشاد الحازمي بجهود أعضاء لجنة القيادات المدرسية في إصدار الحركة، وفي اختيار القيادات المتميزة التي ستحقق تطلعات القيادة وفق رؤية المملكة 2030.

وخيبت حركة النقل الداخلي في تعليم محافظة الليث آمال عدد من المعلمين والمعلمات بعد أن فرضت عليهم الحركة البقاء في مدارس بعيدة يتحملون المشاق والمخاطر للوصول إلى مقراتها، وفي الوقت الذي أوضح فيه مدير تعليم الليث الدكتور زكي الحازمي أن العدد الإجمالي للمتقدمين للنقل الداخلي هذا العام بلغ (١٧٧١) معلمًا ومعلمة، وتحقق النقل لـ٦٤٣ منهم، بنسبة ٣٦٫٥%. أشار إلى تقدم (٨٩٤) معلما في الحركة وتحقق النقل لـ ٤٢٠ منهم بنسبة ٤٧ %، فيما تقدمت للحركة (٨٧٧) معلمة، تحقق النقل فيها لـ ٢٢٣، بنسبة ٢٦%. وفي المقابل، جدد عدد كبير من المعلمين والمعلمات مطالبهم بزيادة عدد المنقولين في الحركة بدلا عن العدد الذي لا تتجاوز نسبتة ٣٦% إذ كانت آمالهم معلقة لتحقيق رغباتهم بدلا من مضاعفة المعاناة لهم طبقا لأقوالهم، لكن مدير شؤون المعلمين الدكتور أحمد بن محمد باحارث، أكد أن الحركة شملت قطاعات المحافظة الخمسة الليث، أضم، حقال، ربوع العين، وبني يزيد، وأُجريت المفاضلة والاحتياج بين المتقدمين، مطالبا المعلمين والمعلمات الذين لديهم ملاحظات أو اعتراضات على نتيجة حركة النقل الداخلي الرفع عن طريق حساباتهم في برنامج نور «أيقونة التظلم»، خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان الحركة، وستعمل اللجنة المختصة على دراسة التظلم واتخاذ ما يلزم.