1.5 مليار ريال لتطوير جزر فرسان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيما انطلق أمس المهرجان السنوي الـ16 لصيد سمك الحريد بخليج الحصيص في جزر فرسان، أكد أمير منطقة جازان محمد بن ناصر أن جزر فرسان مقبلة على التطوير من جميع النواحي، وستشهد مشروعات ضخمة بما يتجاوز المليار ونصف المليار ريال، لجعل الجزر الوجهة السياحية الأولى بالسعودية.

ويبدأ مهرجان الحريد بانطلاق المشاركين إلى ممر مائي في خليج الحصيص الذي يسلكه الحريد كل عام، بعد أن وضعت بعض أشجار «الكسب» التي تكثر على شواطئ جزر فرسان، إضافة إلى الحواجز التي يضعها الصيادون لمنع عبور السمك لذلك الممر الضحل، لتبدأ بعد ذلك عمليات الصيد للحصول على أكبر قدر من تلك الأسماك في تقليد عرفه أهالي الجزر منذ مئات السنين.