فنادق تقدم للمعتمرين وجبات غير نظامية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

فيما شكا عدد من متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة من فنادق ذات تصنيف عال تسمح لوجبات إعاشة حجاج ومعتمرين تجهز في منازل تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية بالدخول وتناول الحجاج والمعتمرين لها، مما يشكل خطرا على صحتهم، توعدت أمانة العاصمة المقدسة بتنفيذ جولات رقابية لضبط الفنادق المخالفة.

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من جهته أكد مدير إدارة صحة البيئة بالأمانة الدكتور بشير أبونجم خلال اللقاء الأول الذي جمع طائفة متعهدي الإعاشة بمنسوبي صحة البيئة أنه لا يمكن الوصول إلى هذه المنازل إلا عن طريق الفنادق التي تسمح بدخول مثل هذه الوجبات، مشيرا إلى تلقي بلاغات حول الموضوع ومباشرتها.

ولفت إلى تشكيل لجنة من جهات عدة للوقوف على الفنادق المخالفة من خلال جولات رقابية وتفتيشية وإلزامها بإبرام عقود مع مطابخ إعاشة معتمدة، مضيفا «بعض الفنادق تدعي أن ممثل البعثة هو من يتعاقد والفندق خارج النطاق وليس له علاقة، ونحن بدورنا نرد بأن أي مواد غذائية توزع في الفندق هي تحت مسؤولية الفندق، ولا بد أن تكون الإعاشة من مطابخ معتمدة».

وفي مداخلات لعدد من أصحاب المطابخ أفصحوا عن تضررهم من الفنادق التي تسمح بدخول وجبات إعاشة تعد داخل منازل عشوائية بعيدا عن الرقابة، دون مراعاة لما يتكبدونه من رسوم تأشيرات وأمور إدارية أخرى من أجل الحصول على رخصة مزاولة المهنة بشكل نظامي، وتحمل مسؤولية كل ما يقدمونه من تغذية، مطالبين صحة البيئة بإلزام الفنادق بعقود موثقة مع متعهدي الإعاشة بدلا من دخول وجبات مجهولة المصدر تنعكس سلبا على صحة ضيوف الرحمن.