حرائق المساكن تصيب 1364 شخصا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

تصدرت الحرائق التي نشبت في منشآت سكنية قائمة الخسائر البشرية بعدد إصابات ووفيات بلغ 1454، الوفيات منها 90 حالة وفاة، وحلت ثانيا من حيث حجم الخسائر المادية، إذ بلغت 26،562،020 ريالا، في حين تصدرت حرائق المخازن والمستودعات الخسائر المادية بـ49،238،219 ريالا، وذلك بحسب إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء والدفاع المدني2018.

من جانبه أوضح عضو جمعية مهندسي الحرائق المستشار في السلامة والوقاية المهندس علي مختار للصحيفة، أن الخسائر تكون كبيرة في حرائق المستودعات بسبب كلفة البضائع المحترقة وكميتها، ونوه إلى أن الشركات والمؤسسات الأهلية والمصانع تتبع معايير سلامة عالية جدا ولديها إدارات للأمن والسلامة مهمتها التحقق من استيفاء جميع اشتراطات السلامة، وتدريب العاملين باستمرار على كيفية التصرف أثناء نشوب الحرائق والإخلاء، كما أن الرقابة عليهم شديدة من قبل الدفاع المدني، وأيضا من قبل شركات التأمين على الحريق التي لا تمنحهم التأمين ما لم تر استعدادا كاملا ونظام حماية متطورا للوقاية ومكافحة الحرائق، وفي حال وجدت خللا في هذه المنظومة ترفع قيمة التأمين على الحريق بشكل كبير.

وبين أنه كلما كان الاستعداد للوقاية من الحريق أكبر قلت الخسائر المادية والبشرية، وهذا ما تعكسه الأرقام الرسمية.