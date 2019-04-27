السعودية | اجتماع رباعي في لندن لبحث الوضع في اليمن

شكرا لقرائتكم اجتماع رباعي في لندن لبحث الوضع في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عقدت اللجنة الرباعية حول اليمن اجتماعاً في لندن الجمعة، شارك فيه كل من وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي، عادل بن أحمد الجبير، ووزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، ومساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد.

وبحث الاجتماع مستجدات الوضع في اليمن، وسبل دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".