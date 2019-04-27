نظام نور: رابط التسجيل في مرحلة رياض الأطفال 1440

نظام نور التسجيل في مرحلة رياض الأطفال، من الأنظمة الحديثة والتي تم استخدمها مؤخرًا، حيث يبحث العديد من الآباء والأمهات على طريقة التقديم السهلة التي تساعدهم على تسجيل أبنائهم في فصول الروضة مبكرًا، حيث يتلقى نظام نور المركزي العديد من الطلبات، كما أعلن أنه تم فتح باب التقديم من خلال نظام نور من أجل تلقي جميع الطلبات وهذا بدء من شهر رجب القادم.

شروط التسجيل عبر نظام نور:

يتم التسجيل عبر العديد من المواقع الإلكترونية والتي تشمل التقديم في مختلف الروضات الحكومية.

والتي تشمل التقديم في مختلف الروضات الحكومية. يمكن التسجيل في الروضة الحكومية لأهل السعودية فقط لا يسمح للمغتربين.

وجود روضات أهلية يتم تسجيل جميع الطلاب فيها.

لا يمكن الموافقة على التسجيل إلا بعد التأكد من جميع المعلومات التي تم إدخالها ثم التفعيل.

يتم قبول الطلاب مباشرة ولكن في حالة عدم توافر أماكن يكون الأولوية لكمن يقوم بالتسجيل أولًا.