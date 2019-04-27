مقيم باكستاني يسجِّل موقفًا بطوليًّا في حادث المواطنتَيْن بـ”أحد ثربان”

سجَّل المقيم الباكستاني محمد أشرف أروع صور البطولة والتضحية عصر اليوم، وذلك عندما باشر إطفاء مركبة المواطنتين اللتين تعرضتا لحادث مروري بأحد ثربان، نتج منه وفاة المواطنة التي كانت تقود المركبة، وإصابة مرافقتها. وقال شهود عيان: بادر أشرف بإيقاف صهريج المياه الذي يقوده، وشرع في إطفاء المركبة بمساعدة مواطنين؛ ما أسهم في نجاة إحدى الضحيتين التي أُصيبت بحروق.

وقال مواطنون في أحد ثربان إن هذه المبادرة من المقيم ليست الأولى من نوعها؛ فقد سبق أن قام بإطفاء حريق شب في محل قبل أربع سنوات؛ وطالبوا الجهات ذات العلاقة بتكريمه من جراء ما يقوم به. يُذكر أن أحد ثربان يقع على بُعد 70 كيلومترًا من محافظة المجاردة التي يتمركز بها الدفاع المدني؛ ما يؤخِّر مباشرته تلك الحوادث؛ ويفاقم من الأمر.