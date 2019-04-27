تعرف على مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية..الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط

يقع مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية في مدينة رأس الخير الصناعية بالمنطقة الشرقية، ومقرر افتتاحه عام 2021، ويهدف إلى تصنيع المحركات البحرية والسفن والحفارات، وتجهيز المنصات، بحجم استثمارات ضخمة، مع دعم الناتج المحلي بما يقارب 64 مليار ريال. وسيعمل المجمع على خفض الواردات بما يقارب 12 مليار ريال، وتوفير 80 ألف وظيفة للمواطنين، وتوفير آمن للإمدادات البحرية وصناعة القاطرات البحرية بالمملكة لتنويع مصادر الدخل، كما تدرس الهيئة الملكية في الجبيل وينبع إنشاء مصنع لصفائح الحديد في مدينة رأس الخير للسفن والمركبات.

ويعد المجمع شراكة بين القطاعين العام والخاص، بدأ تنفيذه في 1-10-2017م ومقرر أن ينتهي في 1-3-2021، وتبلغ مساحته 4.3 كيلومتر مربع، ويمتد لمسافة 4 كيلومترات على الساحل الشرقي لرأس الخير. يتكون المجمع من 4 مناطق تشغيلية بها 7 أحواض جافة و17 رصيفاً بحريًا، وخُصصت المنطقة الأولى، لإصلاح وصيانة السفن والحفارات، وناقلات النفط العملاقة، المنطقة الثانية، لسفن المساندة البحرية، طاقتها الإنتاجية بناء 25 وإصلاح 115 سفينة سنوياً، وستتألف هذه المنطقة من 9 مراسٍ برية وورش كاملة التجهيز لإصلاح السفن. المنطقة الثالثة، خاصة ببناء السفن التجارية بأحدث أساليب الإنتاج، وتتألف من 3 أحواض جافة و6 مراسٍ كاملة التجهيز، المنطقة الرابعة للأعمال البحرية، توفر إمكانية بناء ما يفوق 11 منصة بحرية ثابتة وأربع منصات حفر كل سنة، وتضم المنطقة حوضاً جافاً لبناء أجهزة الحفر وقدرة تحميل تصل إلى 10 آلاف طن.