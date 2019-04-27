الداخلية: ضبط حوالي 3 ملايين مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن الحملات الميدانية المشتركة، التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ، وحتى نهاية يوم الخميس 20 / 8 / 1440هـ؛ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي تمت في كل مناطق المملكة، أسفرت عن ضبط حوالي 3 ملايين مخالف.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها اليوم، إن 2361511 خالفوا نظام الإقامة، و466038 خالفوا نظام العمل، و203218 خالفوا نظام أمن الحدود.

وأوضحت، أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة، بلغ 51313 شخصًا، 49% منهم يمنيو الجنسية، و48% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2142 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

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وأشارت إلى أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وأمن الحدود، والتستر عليهم الذين تم ضبطهم، بلغ 3723 شخصًا.

وأكدت أن إجمالي المواطنين، الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة، بلغ 1237 مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1211 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين، وعددهم 26 سعوديًا.

وقالت إن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، بلغ 12556 وافدًا مخالفًا، منهم 10504 رجال، و2052 امرأة، مؤكدة إيقاع العقوبات الفورية بحق 447649 مخالفًا، وإحالة 410123 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 514400 مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 760456 مخالفًا.