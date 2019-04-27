وزير الداخلية يوجّه بالتحقيق في مقطع «أبناء الشهداء»

وجّه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بالتحقيق في ما قام به أحد مشاهير تطبيق سناب شات في إحدى المناسبات الخاصة بشهداء الواجب.

كما وجّه وزير الداخلية دعوة لبنات وأبناء الشهداء لاستقبالهم بداية الأسبوع المقبل.

Advertisements

وكانت محافظة جدة استضافت سباق الوفاء للشهداء للقطاعات الأمنية والعسكرية بمشاركة 350 عدّاء أمس الخميس، وخلال نقل فعاليات السباق تجاهل مشهور السناب عددًا من بنات شهداء الواجب سمراء الوجه دون تقديم دعم وتشجیع لھن.

وأثار المقطع جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حیث أطلق مغردون وسمًا على «تويتر» تحت اسم «ضد السناب الأمني العنصري»، طالبوا فیه بمحاسبته، بینما طالبه آخرون بالتوضیح.

يأتي ذلك، بينما أوضح صاحب الحساب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: «ساءني تفسیر المقطع الذي قمت بتصويره مساء الأمس وخصوصًا أنه يخص أبناء الشھداء.. ولجمیع من أساء فھم المقطع الحق في التفسیر طالما أنني لم أتحدث».