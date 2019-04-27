مركز الملك سلمان للإغاثة ينعي مقتل ستة خبراء من «مسام» في انفجار بـ«تعز»

قال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إن ستة من الخبراء من الجنسية اليمنية، الذين يعملون في مشروع المركز لنزع الألغام في اليمن «مسام»، قُتلوا جراء انفجار في مخزن للألغام، التي تم نزعها في مدينة المخا بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وأوضح المركز- في بيان- أنه خلال قيام خبراء من الفرقتين 26 و30 التابعتين لمشروع المركز بتجميع مخلفات الألغام والقذائف، هز انفجار ضخم مخزن التجميع، ما أدى إلى مقتل 6، وإصابة السائق المرافق بإصابة بالغة الخطورة، وتدمير المخزن بالكامل.

وأهاب المركز بالأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية الإنسانية والحقوقية، بالتصدي والوقوف بحزم حيال تمادي الميليشيات الانقلابية بنشر الألغام العشوائية، التي حصدت أرواح العديد من الأبرياء.

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وكان مركز الملك سلمان للإغاثة، قد قال- في بيان نشره اليوم-، إنه وزَّع ألفًا و538 سلة غذائية في اليمن ولبنان على العائلات اليمنية والسورية، دعمًا للأمن الغذائي لهم خلال شهر رمضان.

وشملت جهود المركز في اليمن، تمويل توزيع 900 سلة غذائية، تزن 66 طنًا و600 كيلوجرام، على خمسة آلاف و400 فرد في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، ضمن جهود المملكة لسد الاحتياج الغذائي للمتضررين من أبناء الشعب اليمني.

كما وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة، 638 سلة غذائية على العائلات السورية اللاجئة في لبنان، تزن 47 طنًا و212 كيلوجرامًا؛ وذلك بمحافظة جبل لبنان.