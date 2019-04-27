سفير الكويت في الرياض يكشف عن مشروع مرتقب مع المملكة يوفر ألفي فرصة عمل

أعلن سفير دولة الكویت لدى المملكة، الشیخ علي خالد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، توقيع مذكرة تفاهم بين إحدى الشركات الكويتية، و«صندوق دعم المشاريع السعودي»؛ لتمويل جزء من مشروع «الأفنیوز- الریاض»، المتوقع افتتاحه عام 2023، لافتًا إلى أن هذا التوقيع تم على هامش مؤتمر «القطاع المالي»، الذي اختتمت فعالياته في الرياض الخميس.

وقال الصباح، إن المؤتمر شكَّل مظلة مهمة وملتقى ماليًا رائدًا، مشددًا على أھمیة المشاركة الكویتیة في هذه الفعالية، ممثلة بوزیر المالیة الدكتور نایف الحجرف، ومحافظ بنك الكویت المركزي الدكتور محمد الھاشل، لافتًا إلى أن تلك المشاركة تكللت بتوقيع مذكرة تفاھم بین شركة كویتیة، و«صندوق دعم المشاریع السعودي»؛ لتمويل جزء من مشروع «الأفنیوز- الریاض»، المتوقع افتتاحه عام 2023، حسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

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وأضاف الصباح، أن المؤتمر لاقى اهتمامًا بالغًا بما حمله من مشاركة كبیرة من أكثر من أربعة آلاف مشارك من 80 دولة؛ أثروا الفعالية بما قدموه من معلومات وأفكار وتجارب في 21 جلسة، ما بين جلسات عامة وأخرى للخبراء.

يُشار إلى أن مشروع مجمع «الأفنيوز» يقام عند تقاطع طريق الملك فهد ‏مع طريق الملك سلمان، بحي الملقا، شمال مدينة الرياض، على أرض مساحتها ‏‏391 ألف متر مربع، بتكلفة 6.5 مليار ريال، ومن المتوقع أن يُصبح أحد أكبر المجمّعات في الشرق الأوسط.

وقد حصلت شركة «شمول» القابضة، مؤخرًا، على موافقة مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض لتنفيذ المشروع، ويتكون المشروع من مركز ‏تجاري، وبرجين فندقيين يضمان 500 غرفة، إضافة إلى برجين سكنيين يحتويان على 1050 وحدة، ‏وبرج طبي يضم 240 عيادة، وينتظر أن يوفر المشروع 2000 فرصة عمل، ‏وسيعمل المستثمر على ربط مشروعه بمسار القطار على محور العليا.‏