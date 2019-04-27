مركز الملك سلمان يوزّع 1538 سلة غذائية على آلاف اليمنيين والسوريين

وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة، ألفًا و538 سلة غذائية في اليمن ولبنان على العائلات اليمنية والسورية، دعمًا للأمن الغذائي لهم خلال شهر رمضان المبارك.

وشملت جهود المركز في اليمن، تمويل توزيع 900 سلة غذائية، تزن 66 طنًا و600 كيلوجرام، على خمسة آلاف و400 فرد في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، ضمن جهود المملكة لسد الاحتياج الغذائي للمتضررين من أبناء الشعب اليمني.

كما وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة، 638 سلة غذائية على العائلات السورية اللاجئة في لبنان، تزن 47 طنًا و212 كيلوجرامًا؛ وذلك بمحافظة جبل لبنان.

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ويأتي هذا التوزيع، امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية، التي تقدمها المملكة العربية السعودية، من خلال المركز؛ للوقوف مع الأشقاء ودعم الأمن الغذائي لهم، خلال شهر رمضان المبارك.

وكان المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، قد أعلن في 15 أبريل الجاري، توقيع ثلاث اتفاقيات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني؛ لتوزيع السلال الغذائية، ووجبات إفطار صائم في الجمهورية اليمنية، ودولة فلسطين، وجمهورية بنجلاديش.

ووقّع الدكتور الربيعة، الاتفاقية الأولى والمخصصة لتأمين وتوزيع وجبات جافة لإفطار الصائمين، خلال شهر رمضان المبارك في سبع محافظات يمنية، هي: مأرب وصنعاء وحضرموت وأبين والمهرة ولحج والضالع، يستفيد منها 306 آلاف فرد من الفئات الأكثر احتياجًا في المستشفيات، والجامعات، والتجمعات السكنية، بقيمة إجمالية تبلغ مليونين و500 ألف ريال.

كما وقِّعت اتفاقية ثانية؛ لتأمين تسعة آلاف و733 سلة غذائية، وتوزيع 34 ألف وجبة في مدينة القدس، وقطاع غزة، والضفة الغربية، خلال شهر رمضان المبارك، يستفيد منها 92 ألفًا و438 فردًا، بقيمة إجمالية تبلغ مليون دولار، فيما الاتفاقية الثالثة تتعلق بتأمين وتوزيع 29 ألفًا و810 سلال غذائية للفقراء بجمهورية بنجلاديش، وتحديدًا في مناطق رانجونيا وساندجنج بمحافظة شيتاجونج، ومناطق براهمن باريا وتيتاس بمحافظة كوميلا، ومناطق شعادات بور وشيمولتولي بمحافظة سيراج جنج، ومنطقة جلداكا بمحافظة نيلفماري، ومخيمات اللاجئين الروهينجا في منطقة كوكوس بازار، يستفيد منها 59 ألفًا و620 فردًا من المواطنين البنجاليين، ومثلهم من اللاجئين الروهينجا؛ ليصبح الإجمالي 119 ألفًا و240 مستفيدًا، بتكلفة إجمالية بلغت 732 ألفًا و594 دولارًا.