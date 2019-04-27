

الرياض 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

نيابة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، حضر معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس , مساء اليوم، حفل سفارة تنزانيا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة في حي السفارات بالرياض .

وكان في استقبال معاليه في مقر الحفل سفير جمهورية تنزانيا لدى المملكة حميد عيد مغازا، وعدد من المسئولين بالسفارة.

حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

// انتهى //

01:41ت م

0169





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين منطقة الرياض يحضر حفل سفارة تنزانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.