السعودية | “الزكاة والدخل”: الصناديق الاستثمارية غير خاضعة للوعاء الزكوي

المناطق - الرياض

أعلن خالد الظاهري، المستشار في الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن اللائحة الجديدة للهيئة تعمل على إخلاء الوعاء الزكوي من أي دين، مشيرا إلى أن الصناديق الاستثمارية غير خاضعة للوعاء الزكوي، وتسمى محسومات مجهولة المكونات.

ووفقا لـ”الاقتصادية”، قال الظاهري خلال لقاء عقد لشرح اللائحة التنفيذية الجديدة لجباية الزكاة في غرفة جدة، أمس، إن هناك دراسة مع هيئة السوق المالية بشأن الصناديق الاستثمارية، وبمجرد أن تخضع هذه الصناديق للائحة الهيئة ستسجل وتقدم التقارير وتخضع للزكاة.

وأعدت الهيئة دليلا مفصلا لكل نشاط خاضع للزكاة لجميع الأنشطة بشكل واضح، سواء صناعية أو عقارية أو غيرها، على غرار دليل القيمة المضافة.

ورصد الظاهري سبعة فروقات حيوية جديدة بين اللائحة الجديدة والسابقة، بينها أن يكون الاستهلاك، وفق المثبت في دفتر المكلف، وفيما يخص نسبة الزكاة ستحسب بنسبة الأيام الفعلية للسنة الهجرية بعد أن كانت تحسب 2.5 في المائة.

وبشأن الاعتراض، فإنه يجب وفق اللائحة الجديدة لقبول الاعتراض دفع 10 إلى 25 في المائة نقدا من قيمة الربط أو تقديم ضمان مالي لا يقل عن 50 في المائة.