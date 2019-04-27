محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق إغلاق طريق الرياض -الطائف بين مركزي العطيف ورضوان؛ في كلا الاتجاهين بسبب السيول المنقولة. وقالت: جار العمل على فتح ومعالجة الطريق بالتنسيق مع إدارة الطرق والنقل في المنطقة، مع تمنياتنا بالسلامة والأمان للجميع. قوات أمن الطرق تنبه: إغلاق طريق الرياض-الطائف بسبب السيول عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-04-27 أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق إغلاق طريق الرياض -الطائف بين مركزي العطيف ورضوان؛ في كلا الاتجاهين بسبب السيول المنقولة. وقالت: جار العمل على فتح ومعالجة الطريق بالتنسيق مع إدارة الطرق والنقل في المنطقة، مع تمنياتنا بالسلامة والأمان للجميع. Advertisements 27 إبريل 2019 - 22 شعبان 1440 01:26 AM أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق إغلاق طريق الرياض -الطائف بين مركزي العطيف ورضوان؛ في كلا الاتجاهين بسبب السيول المنقولة. وقالت: جار العمل على فتح ومعالجة الطريق بالتنسيق مع إدارة الطرق والنقل في المنطقة، مع تمنياتنا بالسلامة والأمان للجميع. ، قوات أمن الطرق تنبه: إغلاق طريق الرياض-الطائف بسبب السيول ،

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