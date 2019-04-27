، مصادر "الخليج 365" تكشف تفاصيل مشاريع تظليل الساحات الشمالية وصحن المطاف ،

محمد بن مسعود - الدمام - يُتوقَّع إنهاؤها قبل شهر رمضان لعام ١٤٤١هـ

كشف مصدر مطلع بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لـ"الخليج 365" المقصود من مشروع التظليل للساحات الشمالية، وهو مشروع تركيب العينة المفترض إنهاء تركيبها قبل موسم شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٠هـ.

وأكدت المصادر أنه نظرًا لظروف فنية حالت دون تركيبها هذا العام فالمتوقع -بإذن الله تعالى- البدء في تركيبها بعد موسم حج عام ١٤٤٠هـ، ويُتوقَّع إنهاؤها قبل شهر رمضان لعام ١٤٤١هـ.

وستغطي هذه المظلة العملاقة مساحة كافية لـ3500 مُصلٍّ بمساحة 53 م في 53 م، ووزنها أكثر من 500 طن، بارتفاع 30 مترًا، ومزودة بأحدث التقنيات والخدمات.

وأضاف المصدر: أما بالنسبة لمشروع تظليل صحن المطاف فالمشروع عبارة عن مقترح لم يتم اعتماده بعد، وهو تحت الدراسة مع مشروع إضافة الدورين والميزانين لدى الجهات المختصة.