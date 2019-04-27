، "فتاة الطائف" تنفي إحراق شقيقها لسيارتها.. وتؤكد: الجاني جارنا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت لـ"الخليج 365" أن أخته اعتذرت لها وكشفت أنه يعاني من اعتلالات نفسية

نفت فتاة الطائف التي أحرقت سيارتها بحي الفيصلية لـ"الخليج 365" المعلومات المتداولة المغلوطة التي تفيد إحراق شقيقها مركبتها، وقالت إن ذلك غير صحيح، وإن جارهم هو الجاني.

وأكدت الفتاة أنها تعيش في حالة نفسية صعبة منذ الحادثة ولم تذق طعم النوم، لأنها ليس بينها وبين أي شخص عداوة أو خلاف، مشيرة أن شقيقة الجاني جاءت لها وقدمت اعتذارها، وكشفت أن شقيقها يعاني من اعتلالات نفسية ويراجع المستشفى.

وقالت الفتاة "أميرة" صاحبة المركبة المحترقة إن شقيقة الجاني وعدداً من قريباته قدمن اعتذارهن وبالغ أسفهن عما حصل لسيارتها، مشيرة أنها لم تصدق كل ما حدث لها لأنها ليس بينها وبين أحد عداوة أو خلاف، مبينة أنها لم تذق طعم النوم بشكل جيد.

يشار أنه صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه في صباح يوم الخميس الموافق ١٤٤٠/٨/٢٠هـ باشرت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف بلاغاً عن تعرض مركبة مواطنة للحرق عمداً، وذلك بقيام شخص مجهول برشّ مادة بترولية على المركبة وهي متوقفة بأحد أحياء محافظة الطائف، وإشعال النار فيها مما نتج عنه احتراقها بالكامل.

وقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية الجاني، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، والقبض عليه بمحافظة جدة التي فرّ إليها فور ارتكابه الجريمة، وجرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظامية بحقه.

سعود الدعجاني جدة

بدر العتيبي القصيم فتاة الطائف تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل جريمة حرق مركبتها