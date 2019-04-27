، "العطيف".. إنقاذ ٨ أشخاص احتُجزوا في سيول منقولة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن "الدفاع المدني" تمكُّن فِرَقه بالطائف من إخراج ٨ أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، احتُجزوا في سيول منقولة بالعطيف في شعيب سمير وشعيب ادي.

وأكد الدفاع المدني أن جميع الأشخاص الذين تم إنقاذهم بصحة جيدة ولله الحمد.

وكانت المنطقة قد شهدت أمطارًا غزيرة؛ جرت إثرها الأودية؛ واستُنفرت معها فِرَق الإنقاذ والجهات الصحية والإسعافية.