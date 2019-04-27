، آل زاحم لـ”الخليج 365”: عدم وجود تنظيم لعمل المشاهير خلق فوضى إعلامية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن بعضهم يمتهن الإعلام دون تصريح رسمي وينقل الفعاليات والأنشطة دون قيود

أكد الباحث في الشؤون الإعلامية نايف آل زاحم لـ”الخليج 365” أنه مع التزايد الكبير في أعداد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية أصبحت ساحة لا حدود لها، ووفرت نوافذ واسعة لكل هؤلاء المستخدمين مما جعل البعض يمتهن الإعلام دون تصريح رسمي، مما جعلهم يقومون بالتغطيات ونقل الفعاليات والأنشطة دون قيود، بالإضافة إلى خوض البعض في عدد من القضايا وخاصة الأكثر تعقيداً، والتي تمس أمن ووحدة البلد دون علم أو معرفة ودراية.

وأضاف الإعلامي آل زاحم: ما أكثر الشواهد والوقائع التي تثبت أن هؤلاء يقومون بالنقل أو النشر دون علم بأبجديات العمل الإعلامي أو الصحافي، مما ساهم في خلق فوضى عارمة في الوسط الإعلامي لعدم وجود قيود تنظيمية لعمل هؤلاء الداخلين على الوسط الإعلامي والذي أصبح منبراً لمن لا منبر له في خضم الإقبال الشديد عليه.

وأشار إلى أن الشهرة الزائفة التي اكتسبها البعض جعلتهم يقومون بطرح أفكار وآراء شاذة وغريبة وتتنافى وتقاليد المجتمع لمجرد خطف الأنظار واستقطاب أكبر قدر من المعجبين، وجعلت منهم قوة إعلامية يتم دعوتهم لحضور الأنشطة والاحتفالات, مما يؤسف له أن هذه الشهرة التي صنعها المجتمع، جعلتهم يتوهمون أنهم قادرون على التأثير في المجتمع حتى أصبح منهم من يقوم بدور الإعلامي دون أن يمتلك أدنى المؤهلات التي تؤهله للقيام بهذا الدور سوى هذه الشهرة الزائفة، في حين نتجاهل القدرات الحقيقية من الأكاديميين والإعلاميين والصحافيين.

وبين آل زاحم أن الحقيقة المؤكدة تبقى أن المجتمع من سمح بأن يرتقي هؤلاء سلّم الشهرة والنجومية رغم خوائهم الفكري والثقافي وغياب التنظيمات من وزارة الإعلام والتجارة التي جعلتهم يعلنون دون مرجعية قانونية أو تصريح رسمي، حتى أصبحوا نجوماً يستقطبون المعلنين في السلع والخدمات، وتحولت شهرتهم إلى وسيلة لجني الأموال الطائلة، لكن الأخطر أن يتحول هؤلاء إلى قدوة في مجتمع يتطلع إلى المستقبل، وأن يصبح مشاهير تويتر وسناب شات قادة للرأي أو نموذجاً يحتذى به.تجاوز طفلتين .. مقطع مشهور السناب يثير غضب السعوديين وزير الداخلية يوجِّه بالتحقيق مع أحد مشاهير "سناب شات" بعد فيديو مناسبة شهداء الواجب