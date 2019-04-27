، "الخضيري": إقبال كبير على الوجبات السريعة ثم نتساءل عن سبب الأمراض؟! ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن ما يُشاع من أن "ترامس الشاي" فيها مسرطنات غير صحيح

استغرب أستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، من إقبال البعض على الوجبات السريعة والمصنَّعة، وترك الغذاء الصحي، وإهمال الرياضة، ثم يتساءلون عن سبب الأمراض؟! كما حذَّر من خطورة الشائعات التي يطلقها البعض في مواقع التواصل دون مستند علمي أو مصدر رسمي أو طبي متخصص!

وكتب تغريدة على حسابه بتويتر: "البعض يترك الخضار والفاكهة والورقيات، ويتناول وجبات مصنعة بمنتجات كيميائية وأملاح عالية ومواد صناعية ونكهات صناعية وألوان صناعية ومثبتات للطعم والرائحة، وحتى البهارات والصوصات بعضها صارت صناعية، تُصنع من مواد كيميائية، ويدخِّن، ولا يشرب ماء كافيًا، ولا يمارس رياضة، ثم يتساءل: من أين جاءت الأمراض؟".

وفي تغريدة أخرى حذَّر الخضيري من خطورة الشائعات، وتساءل: "إلى أين يتجه بنا أهل الشائعات ومجاهيل الأكاذيب؟ ترامس الشاي تسبب سرطانًا!! وإذا قطعت الفاكهة تسبب تسممًا! والحليب ومشتقاته تسبب أمراضًا.. ولا أدري مَن خلف تلك الشائعات والأكاذيب؟!".

وطرح الخضيري تساؤلات عدة ‏في معرض نفيه شائعة "ترامس الشاي" مؤكدًا أن "ما يشاع من أن (ترامس الشاي) فيها مسرطنات غير صحيح، ولم أطلع على أي بحث علمي مُحكم يذكر هذا الأمر".

وتساءل الخضيري: "ماذا نسمي الذي يصدق أي شائعة أو خبر بدون التأكد من مصدرهما؟ وأساس الخبر؟ وهل هو جهة رسمية؟ أم دائرة حكومية؟ أم أنها رسالة واتس آب من مجهول، ومصدرها مجهول؟ أم خبر بلا مصدر رسمي؟ وبخاصة من يبني على تلك الشائعة قرارًا يؤثر في حياته؟؟!".