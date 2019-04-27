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حي الكدرة في جازان يتيمًا بدون تطوير أو مشاريع!
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - الدرب
ناشد عدد من سكان الكدرة بمحافظة الدرب، التابعة لمنطقة جازان، الجهات المسؤولة لتوصيل الخدمات للأحياء والعناية بها من حيث سفلتة الطرق ورصفها وتوصيل المياه المحلاة والصرف الصحي والهاتف.
ويفتقر حي الكدرة لهذه الخدمات على الرغم من المطالبات الكثيرة المرفوعة من السكان لتلك الجهات منذ سنوات طويلة، ولكنها ظلت حبيسة الأدراج، حتى إن السكان أطلقوا على الحي لقب “اليتيم”؛ لعدم حصوله على نصيبه من المشاريع التي حظيت بها المحافظات الأخرى التابعة لمنطقة جازان.
ولفتوا إلى أن هناك بعض المشاريع المنفذة ولكنها متعثرة ولم تشمل الحي من الداخل، بل تم تنفيذها على الواجهات لمداخل الحي الرئيسية فقط، مطالبين الجهات المسؤولة بتلبية مطالبهم والعمل على ما يحتاجه الحي من خدمات أسوةً بالأحياء الأخرى في جازان.
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