الان تتابع مدني الطائف ينقذ 8 أشخاص بينهم أطفال وامرأتان احتجزوا في سيول والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أنقذ الدفاع المدني في منطقة الطائف 8 أشخاص؛ بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان احتجزوا في سيول منقولة بالعطيف في شعيب سمير و شعيب ادي. وأعلن مدني الطائف أن جميع الأشخاص الثمانية بصحة جيده ولله الحمد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدني الطائف ينقذ 8 أشخاص بينهم أطفال وامرأتان احتجزوا في سيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.