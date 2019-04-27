محمد بن مسعود - الدمام - قلد مدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، العقيد محمد السهيمي، رئيس الرقباء مطلق بن رجب المالكي رتبة "رئيس رقباء"؛ وذلك بعد صدور أمر بترقيته من رقيب أول إلى رتبة "رئيس رقباء". "المالكي" إلى رئيس رقباء بدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-26 قلد مدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، العقيد محمد السهيمي، رئيس الرقباء مطلق بن رجب المالكي رتبة "رئيس رقباء"؛ وذلك بعد صدور أمر بترقيته من رقيب أول إلى رتبة "رئيس رقباء". 26 إبريل 2019 - 21 شعبان 1440 11:26 PM Advertisements اخر تعديل 26 إبريل 2019 - 21 شعبان 1440 11:54 PM قلد مدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، العقيد محمد السهيمي، رئيس الرقباء مطلق بن رجب المالكي رتبة "رئيس رقباء"؛ وذلك بعد صدور أمر بترقيته من رقيب أول إلى رتبة "رئيس رقباء". ، "المالكي" إلى رئيس رقباء بدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة ،

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