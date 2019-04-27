، اختتام فعاليات الملتقى الرياضي الأول للقوات البحرية بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - استمر أربعة أيام وشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والخاصة

اختتمت في الصالة الرياضية بقاعدة الملك سلمان للإسناد البحري بالرياض فعاليات الملتقى الرياضي الأول بالقوات البحرية، والذي نظمته هيئة عمليات القوات البحرية ممثلة بإدارة الشؤون الرياضية والذي استمر لمدة أربعة أيام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للملتقى المقدم البحري عادل بن محمد الشهري أن الملتقى هدف إلى نشر الثقافة الرياضية لمنسوبي القوات البحرية خاصة والقوات المسلحة عامة، ورفع مستوى الوعي فيما يتعلق بالصحة مع التركيز على تقديم المعلومات للحضور من خلال المحاضرات التي قدمها المختصون، وكذلك المسابقات الترفيهية والتي تم من خلالها تقديم جوائز متنوعة.

وفي ختام الملتقى كرم مدير إدارة الشؤون الرياضية بالقوات البحرية العقيد البحري/ ثامر بن محمد الحسن جامعة الملك سعود والاتحاد السعودي للتايكوندو والاتحاد السعودي للسباحة وعدداً من شركات القطاع الخاص لمشاركتها في إنجاح الملتقى.