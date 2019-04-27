، "الفيصل للاعتدال" يعقد ورشة عمل لمبتعثي النمسا لتعزيز الصورة الإيجابية للمملكة ،

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استضافت الملحقية الثقافية السعودية بالنمسا وفداً من معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال لعقد ورشة عمل طلابية تهدف إلى تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة.
وفي التفاصيل: رأس الفريق عميد معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال الدكتور الحسن آل المناخرة، الذي أكد خلال زيارته على أهمية مشاركة "سفراء الوطن" من المبتعثين والمبتعثات في التصدي لبعض الحملات الإعلامية المغرضة تجاه المملكة.
وأضاف: أن المبتعث يساهم في رسم الصورة الذهنية الحقيقية عن بلده بسلوكه وأخلاقه وتفوقه وتحصيله العلمي، واليوم هم يشاركوننا تحقيق هذا الهدف السامي بآرائهم ومقترحاتهم التي نأمل أن تكون نواةً للعديد من المبادرات القادمة.
يذكر أن معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال يقدم العديد من المبادرات والبرامج التي تسعى لمكافحة الفكر المتطرف وترسيخ مفهوم الوسطية والاعتدال، كما يعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج الأكاديمية في هذا المجال، إضافة إلى تقديمه جائزة الاعتدال السنوية التي تمنح للشخصيات والمؤسسات التي تبذل جهودها لخدمة الفكر المعتدل.
"الفيصل للاعتدال" يعقد ورشة عمل لمبتعثي النمسا لتعزيز الصورة الإيجابية للمملكةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-26
استضافت الملحقية الثقافية السعودية بالنمسا وفداً من معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال لعقد ورشة عمل طلابية تهدف إلى تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة.
وفي التفاصيل: رأس الفريق عميد معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال الدكتور الحسن آل المناخرة، الذي أكد خلال زيارته على أهمية مشاركة "سفراء الوطن" من المبتعثين والمبتعثات في التصدي لبعض الحملات الإعلامية المغرضة تجاه المملكة.
وأضاف: أن المبتعث يساهم في رسم الصورة الذهنية الحقيقية عن بلده بسلوكه وأخلاقه وتفوقه وتحصيله العلمي، واليوم هم يشاركوننا تحقيق هذا الهدف السامي بآرائهم ومقترحاتهم التي نأمل أن تكون نواةً للعديد من المبادرات القادمة.
يذكر أن معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال يقدم العديد من المبادرات والبرامج التي تسعى لمكافحة الفكر المتطرف وترسيخ مفهوم الوسطية والاعتدال، كما يعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج الأكاديمية في هذا المجال، إضافة إلى تقديمه جائزة الاعتدال السنوية التي تمنح للشخصيات والمؤسسات التي تبذل جهودها لخدمة الفكر المعتدل.
26 إبريل 2019 - 21 شعبان 1440
11:04 PM
الملحقية الثقافية السعودية استضافت وفد المعهد برئاسة "آل المناخرة"
استضافت الملحقية الثقافية السعودية بالنمسا وفداً من معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال لعقد ورشة عمل طلابية تهدف إلى تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة.
وفي التفاصيل: رأس الفريق عميد معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال الدكتور الحسن آل المناخرة، الذي أكد خلال زيارته على أهمية مشاركة "سفراء الوطن" من المبتعثين والمبتعثات في التصدي لبعض الحملات الإعلامية المغرضة تجاه المملكة.
وأضاف: أن المبتعث يساهم في رسم الصورة الذهنية الحقيقية عن بلده بسلوكه وأخلاقه وتفوقه وتحصيله العلمي، واليوم هم يشاركوننا تحقيق هذا الهدف السامي بآرائهم ومقترحاتهم التي نأمل أن تكون نواةً للعديد من المبادرات القادمة.
يذكر أن معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال يقدم العديد من المبادرات والبرامج التي تسعى لمكافحة الفكر المتطرف وترسيخ مفهوم الوسطية والاعتدال، كما يعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج الأكاديمية في هذا المجال، إضافة إلى تقديمه جائزة الاعتدال السنوية التي تمنح للشخصيات والمؤسسات التي تبذل جهودها لخدمة الفكر المعتدل.
، "الفيصل للاعتدال" يعقد ورشة عمل لمبتعثي النمسا لتعزيز الصورة الإيجابية للمملكة ،
المصدر : الخليج 365
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