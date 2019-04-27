، منذ خماسيتي "الأهلي" و"الشارقة".. خماسية التعاون الأثقل في ألفية الهلال الجديدة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها فريق الهلال من أمام نظيره التعاون بخمسة أهداف دون رد في أول مباريات دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الأثقل في تاريخ النادي في الألفية الجديدة.
فهي المرة الأولى التي تستقبل فيها شباك الفريق العاصمي خمسة أهداف منذ هزيمته من الأهلي موسم 2003 – 2004 في المربع الذهبي بخمسة أهداف لهدف، حيث سبقها خسارته أيضاً من الشارقة الإماراتي في دوري الأبطال (5-2) في الأسبوع ذاته.
وخسارة الهلال بفارق 3 أهداف أو أكثر هي الأولى للفريق في الأعوام السبعة الأخيرة حينما تلقت شباكه 4 أهداف من أولسان هيونداي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا لعام 2012 في اللقاء الذي أقيم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
أما في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين فتعود آخر مرة خسر الهلال فيها بفارق 3 أهداف إلى عام 2011 عندما انهزم من أمام الاتحاد في ذهاب نصف نهائي البطولة بثلاثية بيضاء.
منذ خماسيتي "الأهلي" و"الشارقة".. خماسية التعاون الأثقل في ألفية الهلال الجديدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-26
تعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها فريق الهلال من أمام نظيره التعاون بخمسة أهداف دون رد في أول مباريات دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الأثقل في تاريخ النادي في الألفية الجديدة.
فهي المرة الأولى التي تستقبل فيها شباك الفريق العاصمي خمسة أهداف منذ هزيمته من الأهلي موسم 2003 – 2004 في المربع الذهبي بخمسة أهداف لهدف، حيث سبقها خسارته أيضاً من الشارقة الإماراتي في دوري الأبطال (5-2) في الأسبوع ذاته.
وخسارة الهلال بفارق 3 أهداف أو أكثر هي الأولى للفريق في الأعوام السبعة الأخيرة حينما تلقت شباكه 4 أهداف من أولسان هيونداي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا لعام 2012 في اللقاء الذي أقيم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
أما في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين فتعود آخر مرة خسر الهلال فيها بفارق 3 أهداف إلى عام 2011 عندما انهزم من أمام الاتحاد في ذهاب نصف نهائي البطولة بثلاثية بيضاء.
26 إبريل 2019 - 21 شعبان 1440
11:53 PM
تعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها فريق الهلال من أمام نظيره التعاون بخمسة أهداف دون رد في أول مباريات دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الأثقل في تاريخ النادي في الألفية الجديدة.
فهي المرة الأولى التي تستقبل فيها شباك الفريق العاصمي خمسة أهداف منذ هزيمته من الأهلي موسم 2003 – 2004 في المربع الذهبي بخمسة أهداف لهدف، حيث سبقها خسارته أيضاً من الشارقة الإماراتي في دوري الأبطال (5-2) في الأسبوع ذاته.
وخسارة الهلال بفارق 3 أهداف أو أكثر هي الأولى للفريق في الأعوام السبعة الأخيرة حينما تلقت شباكه 4 أهداف من أولسان هيونداي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا لعام 2012 في اللقاء الذي أقيم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
أما في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين فتعود آخر مرة خسر الهلال فيها بفارق 3 أهداف إلى عام 2011 عندما انهزم من أمام الاتحاد في ذهاب نصف نهائي البطولة بثلاثية بيضاء.
، منذ خماسيتي "الأهلي" و"الشارقة".. خماسية التعاون الأثقل في ألفية الهلال الجديدة ،
المصدر : الخليج 365
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