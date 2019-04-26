حساب المواطن يرد على استفسار هام بشأن تسجيل الطلبة العسكريين

2019-04-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

تساءل طالب عسكري بشأن إمكانية انضمامه إلى حساب متابعات الخليج 365، علمًا بأنه لا توجد خانة بهذا الاسم داخل البرنامج عند التسجيل.

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وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أنه يتم اختيار الحالة الوظيفية “طالب”، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمه، وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة.

وبالرغم من مطالبات بعض المستفيدين بأن يتم تقديم دفعة مايو إلى ما قبل شهر رمضان، إلا أن حساب متابعات الخليج 365 أكد أن التقديم سيكون وفق الآلية المتبعة لإيداع الدعم.

وبحسب الآلية المتبعة فإن إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 يتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديمه ليوم إذا صادف يوم العاشر يوم الجمعة كما يتم تأخير موعد إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 ليوم واحد فقط إذا صادف يوم السبت، حيث من المقرر أن يتم صرف الدعم يوم الخميس الموافق 10 مايو.

وأعلن حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثامنة عشرة (شهر مايو 2019).

يذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.