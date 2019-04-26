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2019-04-26 الملحقية لدى أمريكا تعلن مواعيدها خلال شهر رمضان متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية، موعد العمل خلال شهر رمضان المبارك. Advertisements وأوضحت الملحقية أنه: وفقًا لخطاب سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بتحديد مواعيد الدوام خلال شهر رمضان المبارك، نفيدكم بأن ساعات العمل ستكون من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 4 بعد الظهر. وهنأت الملحقية المواطنين بهذه المناسبة، سائلة الله أن يجعله شهر خير وبركة.









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