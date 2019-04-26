أمانة المدينة المنورة تسحب مياه الأمطار في وقت قياسي

2019-04-26

متابعات الخليج 365 - واس

تمكنت أمانة منطقة المدينة المنورة من معالجة آثار تجمعات مياه الأمطار وإعادة الحركة لطبيعتها في المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية خلال وقت قياسي عقب هطول الأمطار الغزيرة منذ عصر اليوم.

وباشرت البلديات الفرعية التابعة لأمانة المنطقة سحب تجمعات مياه الأمطار من المواقع غير المخدومة بشبكة التصريف عن طريق الاستعداد بالآليات والمعدات والكوادر البشرية ومتابعة الحالة المطرية بتنفيذ الخطط الطارئة المعدة مسبقًا للحالات المطرية واستنفار جميع الجهود في المواقع المحددة مسبقًا لتجمع مياه الأمطار في المخططات وتطبيق خطة العمل المعدة في مثل هذه الحالات ، حيث قامت بلدية الحرم برفع تجمعات مياه الأمطار من الساحات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف والمنطقة المركزية عبر الفرق الميدانية والمعدات الآلية ، كما رفعت الأمانة وبلدياتها الفرعية والضواحي جاهزيتها لأي حالات مطرية قادمة – بمشيئة الله تعالى – .

وتهيب أمانة منطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين في حال وجود أي ملاحظات التواصل عبر مركز طوارئ الأمانة ” 940 ” أو عبر تطبيق ” أمانتي 940 ” أو عن طريق حسابات الأمانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .







