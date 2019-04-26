شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يوجه بالتحقيق في تصرف أحد مشاهير السناب تجاه أبناء شهداء الواجب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)وجه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بالتحقيق في ما قام به أحد مشاهير تطبيق «سناب شات» في إحدى المناسبات الخاصة بشهداء الواجب.
ودعا الأمير عبدالعزيز بن سعود أبناء وبنات الشهداء لحضور الاستقبال الذي سيقيمه لهم الأسبوع الحالي.
وكانت محافظة جدة، استضافت أمس الأول سباق الوفاء للشهداء للقطاعات الأمنية والعسكرية بمشاركة 350 عداء، وخلال نقل فعاليات السباق تجاهل «مشهور السناب» عددا من بنات شهداء الواجب، ما قوبل بالامتعاض على منصات التواصل، ورأى البعض أنه تصرف غير لائق منه، مطالبين بمحاسبته، ووضع حد لمثل هذه التصرفات غير الواعية من قبل بعض مشاهير «السناب شات».
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