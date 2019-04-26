، بعد خماسية التعاون.. الجماهير الهلالية تطالب برحيل محمد بن فيصل وزوران ،

محمد بن مسعود - الدمام - المدرب يرفض حضور المؤتمر الصحفي

اعتذر المدير الفني لفريق الهلال الكرواتي زوران ماميتش عن عدم حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين التي خسرها بنتيجة قاسية أمام التعاون بخمسة أهداف دون رد.

من جهة أخرى، صبَّت جماهير الهلال غضبها على الأمير محمد بن فيصل رئيس النادي، والمدرب زوران ماميتش، وحمَّلتهما الخروج المذل من نصف نهائي البطولة.

وأطلقت الجماهير بعد نهاية المباراة "هاشتاق" تحت عنوان #إقالة_ابن_فيصل_وزوران_مطلب، وتصدر الترند في السعودية بعد دقائق قليلة من إطلاقه.

وقال موسى الموسى، عضو شرف داعم بنادي الهلال، في تغريدة على هذا الهاشتاق: "الذي حدث الليلة مهزلة وفضيحة، لا يمكن تبريرها أو قبولها. تاريخ وهيبة الزعيم على المحك إذا لم يتم اتخاذ خطوات تصحيحية جذرية. الهلال أكبر من كل الأسماء. من لم يكن بحجم الهلال عار عليه أن يقزم الهلال إلى حجمه هو، وعيب إذا سكتنا له".

فيما غرد فيصل ابو اثنين لاعب الهلال السابق: "أثبت زوران أنه يعبث بالهلال..! الهلال لعب كأس الملك منذ البداية بفريقه الأساسي، وعند النهاية يلعب بالرديف..!! ‏ليست المشكلة في الهزيمة أو في عدم ظهورك بمستوى مقنع.. المصيبة أن عندك الإمكانات، ولكنها معطلة..!! ‏هذا والتعاون لم يشرك الثلاثي الضارب..؟!! ‏ماذا بعد يا زوران..؟؟".

أما الإعلامي حمد الصويلحي فقد نشر على حسابه على تويتر تغريدة، قال فيها: "إدارة الهلال تتحمل العبث الحاصل. إن كان هناك ذرة شجاعة لديها فلتتخذ قرار مغادرة أسوار النادي. لم يسبق في تاريخ هذا الكيان أن تعرض لهذه المرحلة من الهوان والتقزيم".