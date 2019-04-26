، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات "الطائف والموية والعرضيات" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "مدني مكة" حذر من تقلبات جوية تشهدها بعض محافظات المنطقة

شهدت بعض محافظات منطقة مكة المكرمة اليوم الجمعة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة شملت: محافظة الطائف، وادي القرشيات، والمراكز التابعة لهما، كذلك محافظة الموية، مركز أم الدوم، ومحافظة العرضيات جنوب منطقة مكة المكرمة، كما تبع تلك الأمطار بلاغات محدودة دون احتجازات، حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم؛ والفرصة لازالت قائمة لهطول أمطار بمشيئة الله.

أوضح ذلك الناطق الإعلامي للإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، وقال: في وقتٍ سابق اليوم أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ظهيرة اليوم الجمعة تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل "الطائف، السيل الكبير، الشفا، الهدا، الخرمة، تربة والأجزاء المجاورة" وتستمر حتى الساعة ٩ مساءً.

وشهد مركز العطيف شمال الطائف هطول أمطار غزيرة، حيث باشرت فرق الدفاع المدني إخراج 3 سيارات (حالة تغريز) في وحل، ولا يوجد احتجاز في السيول, كذلك لا زالت الفرق متمركزة في الموقع.



وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالمواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر من تقلبات جوية تشهدها بعض محافظات منطقة مكة المكرمة، داعيةً الجميع لاتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في الحالة الجوية.