، الحسين: احترمنا الهلال.. فحققنا الخماسية والتأهُّل ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أنهم يعملون لهذه اللحظة منذ خمسة مواسم

هنَّأ نجم فريق التعاون المحترف السوري المخضرم جهاد الحسين جماهير فريقه بمناسبة عبور الفريق للنهائي الأغلى. وقال الحسين في تصريحه بعد المواجهة: "الحمد لله. مبارك لكل جماهير التعاون هذا الانتصار التاريخي. وهذه اللحظة نعمل لها على مدار خمسة مواسم، وقطعنا نصف الطريق، ويتبقى قطف الثمار لهذا الموسم".

وأضاف: الهلال فريق كبير، وتوجنا فوزنا بنتيجة تاريخية، وهذا لم يأتِ إلا باحترام الهلال.

وختم حديثه: سبب إراحتي هو رغبة من المدرب لوجود مباراتين مهمتين قادمتين خلال خمسة أيام بين الدوري ونهائي كأس الملك.