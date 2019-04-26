، الحسين: احترمنا الهلال.. فحققنا الخماسية والتأهُّل ،

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هنَّأ نجم فريق التعاون المحترف السوري المخضرم جهاد الحسين جماهير فريقه بمناسبة عبور الفريق للنهائي الأغلى. وقال الحسين في تصريحه بعد المواجهة: "الحمد لله. مبارك لكل جماهير التعاون هذا الانتصار التاريخي. وهذه اللحظة نعمل لها على مدار خمسة مواسم، وقطعنا نصف الطريق، ويتبقى قطف الثمار لهذا الموسم".
وأضاف: الهلال فريق كبير، وتوجنا فوزنا بنتيجة تاريخية، وهذا لم يأتِ إلا باحترام الهلال.
وختم حديثه: سبب إراحتي هو رغبة من المدرب لوجود مباراتين مهمتين قادمتين خلال خمسة أيام بين الدوري ونهائي كأس الملك.
الحسين: احترمنا الهلال.. فحققنا الخماسية والتأهُّلعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-04-26
هنَّأ نجم فريق التعاون المحترف السوري المخضرم جهاد الحسين جماهير فريقه بمناسبة عبور الفريق للنهائي الأغلى. وقال الحسين في تصريحه بعد المواجهة: "الحمد لله. مبارك لكل جماهير التعاون هذا الانتصار التاريخي. وهذه اللحظة نعمل لها على مدار خمسة مواسم، وقطعنا نصف الطريق، ويتبقى قطف الثمار لهذا الموسم".
وأضاف: الهلال فريق كبير، وتوجنا فوزنا بنتيجة تاريخية، وهذا لم يأتِ إلا باحترام الهلال.
وختم حديثه: سبب إراحتي هو رغبة من المدرب لوجود مباراتين مهمتين قادمتين خلال خمسة أيام بين الدوري ونهائي كأس الملك.
26 إبريل 2019 - 21 شعبان 1440
10:13 PM
أكد أنهم يعملون لهذه اللحظة منذ خمسة مواسم
هنَّأ نجم فريق التعاون المحترف السوري المخضرم جهاد الحسين جماهير فريقه بمناسبة عبور الفريق للنهائي الأغلى. وقال الحسين في تصريحه بعد المواجهة: "الحمد لله. مبارك لكل جماهير التعاون هذا الانتصار التاريخي. وهذه اللحظة نعمل لها على مدار خمسة مواسم، وقطعنا نصف الطريق، ويتبقى قطف الثمار لهذا الموسم".
وأضاف: الهلال فريق كبير، وتوجنا فوزنا بنتيجة تاريخية، وهذا لم يأتِ إلا باحترام الهلال.
وختم حديثه: سبب إراحتي هو رغبة من المدرب لوجود مباراتين مهمتين قادمتين خلال خمسة أيام بين الدوري ونهائي كأس الملك.
، الحسين: احترمنا الهلال.. فحققنا الخماسية والتأهُّل ،
المصدر : الخليج 365
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