، القاسم: نعمل لهذه اللحظة منذ موسمين.. ولم نتوقع هزيمة الهلال بخماسية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أبدى رئيس نادي التعاون سعادته بانتصار فريقه العريض على فريق الهلال على أرضه وبين جماهيره، مؤكدًا أنه لم يكن في حسبان أكثر التعاونيين تفاؤلًا الفوز بهذه النتيجة الكبيرة.

وقال محمد القاسم في تصريح عقب المواجهة والتأهل لنهائي كأس الملك: "الحمد لله على كل حال، وفرحتنا اليوم بتحقيق الإنجاز الأكبر؛ وهو السلام على خادم الحرمين الشريفين، ويبقى الفوز بالكأس بيد الله سبحانه تعالى".

وأضاف: هذه الخطوة هي أقل مكافأة لهذا العمل الكبير من المنظومة التعاونية كاملة.

وزاد القاسم: "المتابع لفريق التعاون منذ أكثر من موسمين يعلم أن هناك عملًا تراكميًّا، والحمد لله على هذا الإنجاز الكبير".

وختم حديثه بالرد على سؤال حول سبب إراحة بعض نجوم الفريق في الشوط الأول: "المدرب لا يفكر في مواجهة الاثنين وإراحة تاومبا في الشوط الأول لا تعني تفكيرنا في الدوري، ولا يوجد مدرب يطمح لكأس الملك ويريح أسلحته لمواجهة أخرى".