لَقِيَت مُواطنة مصرعها في حادث مروري أثناء قيادتها مركبةً على طريق أحد ثربان بمحافظة المجاردة، عصر اليوم؛ فيما أصيبت مرافقتها. وفي التفاصيل، أن انحراف مركبة عن مسارها تَسَبّب في اصطدامها بجدار ثم احتراقها قبل عصر اليوم؛ مما تَسَبّب في وفاة قائدتها وإصابة مرافقتها.. وبحضور الأهالي تم إخراجهما قبل اشتعال النيران، ثم تَوَلّت الجهات الإسعافية والمرورية الحادث.
يُذكر أن طريق أحد ثربان تكثر فيه الحوادث المرورية القاتلة؛ برغم المطالبات المستمرة بإيجاد الحلول لهذا الطريق، واستحداث مركز للهلال الأحمر والدفاع المدني؛ للمساهمة في إنقاذ مصابي الحوادث المرورية بدلًا من انتظار الفِرَق للقدوم من المحافظة لأحد ثربان التي تبعُد قرابة 60 كيلو؛ ولكن نزيف الدماء مستمر برغم حيوية الطريق الرابط بين عسير ومكة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: دماء على “طريق أحد ثربان”.. انحراف مركبة مواطنة يُنهي حياتها بالمجاردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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