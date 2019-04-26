بقرار مجلس الوزراء.. السنة المالية لمؤسسة التقاعد تبدأ من أول يناير

قرّر مجلس الوزراء، مؤخرًا، إجراء تعديل على المادة (الثانية عشرة) من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 3/ 1/ 1425هـ،

ونص التعديل الجديد على أن تكون بالنص الآتي: “تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول شهر يناير، وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام ميلادي”.