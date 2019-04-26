لقت شرطة مكة المكرمة اليوم “الجمعة” القبض على المواطن المتورط في حرق مركبة مواطنة عمدًا بمحافظة الطائف، وذلك بعد توجيه النائب العام الشيخ سعود المعجب أمس. وأوضحت إمارة مكة المكرمة في بيان لها أنه تم إيقاف المتهم بمحافظة جدة بعد أن فرّ إليها فور ارتكابة الجريمة، وجارٍ مباشرة الإجراءات النظامية بحقه.
وكان الشاب ظهر في المقطع وهو يترجل من سيارته غير مبالٍ بالكاميرا التي تصوره ويحمل معه “جركل” يحتوي على سائل قبل أن يقوم بسكبه على السيارة، ثم يرمي بعدها شعلة نار لتشتعل المركبة، ويهرب من المكان.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على حارق سيارة المواطنة في الطائف بعدما هرب إلى جدة فور ارتكاب جريمته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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