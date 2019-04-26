مراهقة تنهي حياتها بطريقة مأسوية

بالرغم من التحذيرات المتتالية التي يصدرها المختصون بضرورة عدم الضغط على الأبناء خلال فترة الاختبارات، أقدمت فتاة بريطانية مراهقة، تبلغ من العمر 16 عاما، على شنق نفسها بسبب معاناتها من التوتر بشأن اختبارات التعليم الثانوي. ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإنها كانت تعاني من القلق والضغط وضعف الثقة في النفس قبل أيام قليلة على الامتحانات النهائية، الأمر الذي جعلها تقرر إنهاء حياتها بشكل مؤلم.

وأوضحت المصادر المحلية أن آرين شنقت نفسها في غرفة نومها بمنزل عائلتها الصغيرة في جزيرة وايت الواقعة شمالي بحر المانش. واستمتع قاضي التحقيق، المكلف بهذه الحادثة، لطبيب المراهقة النفسي، الذي صرح أن بوند كانت تناضل من أجل التغلب على ضغط الاختبارات ومشاكل القلق التي ترافقها، دون جدوى.